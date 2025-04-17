İOKBS Bursluluk Sınavı, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. İlköğretimden liseye kadar geniş bir katılımcı kitlesini kapsayan sınavın başvuru süreci sona ererken, öğrenciler şimdi sınav günü için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda, bu yılki sınavın detayları da netleşti. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında? İşte güncel bilgiler...