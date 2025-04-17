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        Haberler Bilgi Gündem BURSLULUK SINAV TARİHİ | Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi açıklandı mı?

        Binlerce öğrencinin eğitim hayatında dönüm noktası olan İOKBS Bursluluk Sınavı için hazırlık süreci hızla devam ediyor. 2025 yılı başvuruları 3 Mart itibarıyla tamamlanırken, sınava girecek öğrenciler şimdi gözlerini sınav tarihine ve giriş belgelerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı güncel kılavuz, bu yılki sınav sürecine dair tüm detayları netleştirdi. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 21:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:56
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        İOKBS Bursluluk Sınavı, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. İlköğretimden liseye kadar geniş bir katılımcı kitlesini kapsayan sınavın başvuru süreci sona ererken, öğrenciler şimdi sınav günü için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda, bu yılki sınavın detayları da netleşti. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında? İşte güncel bilgiler...

        2

        BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular 10 Şubat'ta başlamıştı. Başvuru süreci, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla sona erdi.

        3

        BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?

        Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        4

        BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        5

        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecektir.

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