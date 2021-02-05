Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı başvuru tarihlerini duyurdu. İlköğretim ve Ortaöğretim'de ekonomik durumu kötü ancak başarılı öğrencileri desteklemek adına verilen İOKBS sınavı başvuru tarihleri öğrencilerle paylaşıldı. Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri: MEB açıkladı!

2021 BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 2021

İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

MEB BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.