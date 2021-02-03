İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl düzenlenen Bursluluk sıanvı ile ilgili ayrıntılar açıkladı. İşte, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı başvuru tarihi

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2021?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

MEB BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.