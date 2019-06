Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 2 Haziran Pazar günü öğrenciler sınava girerek ter döktü. Sınavın ardından ise öğrenciler bursluluk puanlarını ve İOKBS bursluluk puan hesaplama işlemini sorguluyor. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

- Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

- İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

- Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Her sınıf için ayrı ayrı öğrenciler alınan puana göre yüksekten alçağa doğru sıralanırken bu yönde her sınıf kademesi için her yıl taban ve tavan puanların ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz yılki bursluluk taban ve tavan puanları

*5.sınıf öğrencileri için;

sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500

sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496

sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458

sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

*6.sınıf öğrencileri için,

sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500

sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494

sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437

sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485

*7.sınıf öğrencileri için,

sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499

sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500

sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426

sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488

*9.sınıf öğrencileri için,

sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486

sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479

sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359

sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481

*10.Sınıf öğrencileri için,

sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488

sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478

sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323

sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441

*11.Sınıf öğrencileri için,

sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500

sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468

sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355

sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429

İOKBS Bursluluk sınavına girecek öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az 80 net yapmaları gerekirken, yapılan bu net türleri tercih edilecek branşlara göre bazı farklılıklar da gösterebilmektedir.