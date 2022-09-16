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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS sonuç tarihi

Bursluluk sınavı sonuçları, 2022 İOKBS sınavının geride kalmasıyla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılımıyla 4 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken MEB İOKBS sonuç tarihini duyurdu. İşte detaylar...

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  • Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan sınav takvimi ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihi belli oldu.  Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi...
  • Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.
  • Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    BURSLULUK SINAVI 4 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12.00'da sona erdi.
  • Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    İOKBS Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.
  • Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

    İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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