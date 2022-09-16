Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan sınav takvimi ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç tarihi belli oldu. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi...