Danla Bilic yeni halini paylaştı

Giriş: 23.01.2019 - 07:59 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile burun estetiği yaptırdığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde burun estetiği operasyonu geçiren Danla Bilic, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Burun estetik operasyonu geçiren Danla Bilic yeni halini paylaştı - Magazin haberleri
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    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, burun estetiği olduğunu duyurmuştu.

  • 2Burun estetik operasyonu geçiren Danla Bilic yeni halini paylaştı - Magazin haberleri
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    "BURNUMU YAPTIRDIM, KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

    Sosyal medya hesabından  açıklama yapan Bilic, "Artık size bu müjdeli haberi vereceğim: Horlamıyorum. Tabii ki mide ameliyatına olduğu gibi yine aynı şekilde ‘reklam karşılığı ameliyat oldu’ yorumlarını gördüm. Ameliyatın reklamı olmaz. Birini reklam karşılığı ameliyat edecek doktorla da benim işim olmaz. Baya burnumu yaptırdım, kendimi de çok iyi hissediyorum, iyi ki de burnumu yaptırmışım" demişti.

  • 3Burun estetik operasyonu geçiren Danla Bilic yeni halini paylaştı - Magazin haberleri
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    İŞTE YENİ HALİ

    Geçtiğimiz günlerde burun estetiği operasyonu geçiren Danla Bilic, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Bilic'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

  • 4Burun estetik operasyonu geçiren Danla Bilic yeni halini paylaştı - Magazin haberleri
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    Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda ise mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Kısa sürede kilolarından kurtulan Bilic'in eski halinden eser kalmamıştı.

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