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"BURNUMU YAPTIRDIM, KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilic, "Artık size bu müjdeli haberi vereceğim: Horlamıyorum. Tabii ki mide ameliyatına olduğu gibi yine aynı şekilde ‘reklam karşılığı ameliyat oldu’ yorumlarını gördüm. Ameliyatın reklamı olmaz. Birini reklam karşılığı ameliyat edecek doktorla da benim işim olmaz. Baya burnumu yaptırdım, kendimi de çok iyi hissediyorum, iyi ki de burnumu yaptırmışım" demişti.