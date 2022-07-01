Burun eti ameliyatı riskli mi? 0:00 / 0:00

Solunumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan organımız burundur. Konka ise burunun içerisinde yer alan, aldığımız havayı filtreleyerek akciğerlere temiz hava göndermemizi sağlayan etlerdir. Konka ortamın ısı derecesine göre büyüme ya da küçülme gösterebilir. Eğer konkada büyüme gerçekleşirse burunda tıkanıklık meydana gelir. Burun eti büyümesi ise ameliyat ile tedavi edilmelidir. Bu yüzden kişiler tarafından merak edilen burun eti ameliyatı hakkında tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Burun Eti Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Burun eti büyümesi gerçekleştiği anda tedavi süreci aksatılmadan başlamalıdır. Eğer ameliyat ile tedavi gerekiyorsa kişiler ameliyat süresi hakkında bilgi sahibi olmak ister. Burun eti büyümesi ameliyatı kısa sürede tamamlanır. Genel olarak ameliyatın süresi 15 ila 20 dakika arasında değişiklik göstermektedir. Ancak kişiler burun eti ameliyatı ile birlikte burun estetiği de tercih edebilir. Bu durumda ameliyat süresi 2 saate kadar uzayabilir.

Burun Eti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Burun ameliyatı sırasında uzmanlar genel ya da lokal anestezi tercih eder. İki şekilde burun eti ameliyatı gerçekleştirilir. Bu yöntemlerin birinde burun eti tamamen kesilerek çıkartılır. Eğer burun kemiğinde bir sorun yoksa burun etinin tamamen çıkartılması yerine küçültülmesi tercih edilir. Bu yüzden lazerle burun eti ameliyatı da sıklıkla tercih edilmektedir.

Burun eti ameliyatında kullanılan yöntemler ise aşağıdaki gibidir:

Lazerle burun etinin küçültülmesi.

Radyofrekans ile 2 seansta burun etinin küçültülmesi.

Burun eti kemiğinin kırılması işlemi ile etin küçültülmesi.

Burun etinin kesme yöntemi ile bir kısmının çıkartılması.

Burun Eti Ameliyatı Riskleri

Burun eti ameliyatı basit bir ameliyat olsa da her cerrahi operasyon gibi risk taşır. Bu yüzden alanında uzman ve güvenilir hekimler tarafından ameliyatın yapılması önem arz eder. Ameliyat sonrasında bazı kişilerde nadir de olsa kanama meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bu kanamalar daha az da olabilir. Bu kanamalar burun içinde kabuklanmaya ve kuruluğa yol açabilir.

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Tıkanıklık Normal Mi?

Burun eti ameliyatı sonrası ilk aşamada kişiler daha rahat nefes alırlar. Ancak ardından tıkanıklık meydana gelebilir. Bu tıkanıklık ameliyat sonrasında oldukça normaldir ve korkulacak bir durum değildir. Ameliyatın sonrasın burun içerisinde ödem meydana gelebilir. Bu ödem de tıkanıklığa sebebiyet verir. Tıkanıklığın tamamen son bulması ise bir haftayı bulabilir. Ardından kişi sorunsuz bir şekilde nefes alacaktır.

Burun Eti Yakılması Riskli Mi?

Burun eti ameliyatı sırasında kullanılan yöntemlerden biri de burun etnin yakılarak küçültülmesidir. Bu işlem radyofrekans ya da lazer işlemi olarak da adlandırılır. Bu yöntem ile burun lokal anestezi ile uyuşturulur. Ardından 70 ila 80 derecelik ısılarla büyüyen burun etinin küçültülmesi sağlanır. Burun etinin yakılmasının riskli olup olmadığı da merak konusudur. Uzman doktorlar tarafından yapıldığı sürece herhangi bir risk taşımamaktadır.