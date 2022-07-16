Burun tıkanıklığına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Dış etkenlere bağlı olarak burun tıkanıklığı yaşayabiliriz. Hemen geçsin diye de uğraşırız ve çözümler ararız. İşte sizlere tam da bundan bahsedeceğiz. Burun tıkanıklığına iyi gelen şeyler neler? Evde burun tıkanıklığına iyi gelen yağlar, çaylar ve karışımlar hakkında bilmeniz gereken her şey…

Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Zaman zaman yaşanabilen bir durum olan burun tıkanıklığı sorununa çözüm bulmak çok da zor değil. İşte bu sıraladığımız sebepler burun tıkanıklığınızı artırıyor olabilir:

Burun akıntısı

Grip ya da nezle

Sinüzit

Burun eti

Hormonal değişiklikler

Burun polipleri

Hamilelik

Saman nezlesi

Tiroid bozuklukları

Uyku apnesi…

Şimdi burun tıkanıklığına iyi gelen şeyler neler? Bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte cevapları için okumaya devam edin.

Burun Tıkanıklığına İyi Gelen Yağlar ve Bitkiler

Öncelikle burun tıkanıklığını geçirmek için bu durumun sebebini biliyor olmalısınız. Kronik bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle bir doktora gitmeniz gerekiyor. Ama onun haricinde bu önlemleri alarak, düzenli uygulamalar yaparak burun tıkanıklığınızı geçirebilirsiniz…

İşte burun tıkanıklığına iyi gelen bitkiler ve yağlar:

Nane yağı. İçerisinde mentol bulundurması sebebiyle burun tıkanıklığınız azalır ve daha rahat nefes alabilirsiniz.

İçerisinde mentol bulundurması sebebiyle burun tıkanıklığınız azalır ve daha rahat nefes alabilirsiniz. Okaliptüs yağı. Birkaç damla burnunuza çekmeniz yeterli olacaktır.

Birkaç damla burnunuza çekmeniz yeterli olacaktır. Fesleğen. Sabah akşam burnunuza çekin veya yemeklerinize ekleyin.

Sabah akşam burnunuza çekin veya yemeklerinize ekleyin. Lavanta yağı. Bunu da kaynar suya ekleyin ve karıştırın. 2-3 damlası yeterli olacaktır.

Bunu da kaynar suya ekleyin ve karıştırın. 2-3 damlası yeterli olacaktır. Papatyaları suda kaynatın ve taze olmasına özen gösterin. Buharını burnunuza çektiğinizde yavaş yavaş burnunuz açılacaktır.

İşte bu bitkiler ve yağlar burun tıkanmalarınıza iyi gelecektir. Düzenli olarak yaptığınızda da tıkanıklığınız kalmayacak.

Burun Tıkanıklığına İyi Gelen Karışımlar

Aslında bu soruna en kesin çözüm tuzlu su karışımıdır. Eğer tuz ile suyu karıştırırsanız ve uygularsanız hemen burnunuz rahatlayacaktır.

Bir diğer çözüm ise nane ve su karışımıdır. Nanenin içerisinde mentol vardır ve bu yüzden de dumanını içine çektiğinizde rahatlıkla burnunuza nefes aldırabilirsiniz. Bu gibi karışımları evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Sadece bu sebepten dolayı doktora gitmeniz gerek bile yok. Sadece birkaç kere düzenli bir şekilde yapmanız yeterli olacaktır.

Burun Tıkanıklığına İyi Gelen Hareketler

Burun tıkanıklığınızı geçirmek için bu bitkileri ve yağları kullanmanız gerekiyor. Ama buna ek olarak birkaç önemli hareketten daha bahsedeceğiz. İşte burun tıkanıklığınızı ortadan kaldıracak önemli hareketler:

Dilinizin ucunu ağzınızın iç kısmının en yükse noktasına değdirmeniz gerekiyor.

Orta ve işaret parmağınızı birleştirin. Kaşınızın tam ortasından itibaren ileriye ve geriye doğru hareket yapın.

Bu hareketleri 20 saniye yapın. Sonrasında nefesinizi tutun.

Burnunuzu tıkayın ve kafanızı geriye çekin.

İşte bu hareketleri yaparak burun tıkanıklığınızı aza indireceksiniz hatta tamamen kurtulacaksınız. Sadece düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Burun tıkanıklığına iyi gelen şeyler arasında en önemli hareketleri de sizlerle paylaştık. Uyguladığınız zaman işe yaradığını göreceksiniz.