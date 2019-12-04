Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Burun tıkanıklığını gidermede kullanılan bazı ilaçlı damlalar tansiyonu yükseltebiliyor

Tansiyon yüksekliğinin bazen insanın aklına gelmeyen nedenleri olabilir. Örneğin burun tıkanıklığını gidermede sık kullanılan bazı ilaçlı spreyler tansiyon yüksekliğine yol açabiliyor. Sigara, çay, kahve ve kafeinli içecekleri tükettikten yapılan ölçümlerin yüksek çıkma nedeninin de tükettiğiniz o içecekler olabileceğini unutmayın...

Burun tıkanıklığını gidermede kullanılan bazı ilaçlı damlalar tansiyonu yükseltebiliyor

Hipertansiyon çoğu zaman belirgin belirti vermeyen bir sağlık sorunu.  Hastalar yüksek tansiyonla yaşamaya alıştıkları için tansiyonları yüksek olduğu halde hiçbir sıkıntısı duymuyor, doktora gitmiyor ve düzenli kontrollerini yaptırmıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre sorunun ciddiyetinin farkına ancak yüksek tansiyon nedeniyle önemli bir sağlık sorunu yaşanınca varılıyor. O noktada ise çoğu zaman iş işten geçmiş ve sinsi hastalık kötü amacına ulaşıp kalıcı bir hasar bırakmış oluyor. Bazen yüksek tansiyon, düşük tansiyonda görülebilecek belirtiler de verebiliyor. Bunlar enseden başlayan baş ağrısı, çarpıntı, fenalık hissi, göğüste baskı, sırt ağrısı ve baş dönmesi olarak sıralanıyor.

 

HİPERTANSİYONUN TEŞHİSİ

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi  Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, soruna  tansiyon ölçümü yaparak teşhisi koymanın çok basit olduğunu söylüyor ve devam ediyor;  “Tansiyon ölçümü, tercihen doktor ve hemşirelerin kullandığı gibi steteskop ve  pompalı tansiyon aleti ile yapılmalıdır. Tansiyon aletinin manşonu kola konulduktan sonra steteskop ile atımların duyulacağı şekilde dirsek içine yerleştirilir. Ardından pompayla musluğun kapalı olduğu kontrol edilerek manşon kalp sesleri duyulmayana kadar şişirilip musluk  yavaşça gevşetilir. Kalp seslerinin ilk duyulduğu rakam, ‘sitolik’ yani büyük tansiyon, seslerin kaybolduğu rakam, ‘diastolik’ yani küçük tansiyondur. Bu ölçümde zorluk çeken kişiler için elektronik ve otomatik cihazlar da önerilebilir. Pil zayıflaması ve kalibrasyon ayarı gibi yanlış ölçme olasılığını ölçümleri zaman zaman pompalı klasik aletlerle karşılaştırarak kontrol etmek gerekir. Tansiyon yüksekliğinin bazı faktörlerden etkilendiği düşünüldüğünde uygun şartlarda yapılmış 3 veya daha fazla ölçümde tansiyonun 140/90 mmHg üzerinde olduğu durumlar hipertansiyon teşhisi koymak üzere dikkate alınmalıdır.”

 

TANSİYONU YÜKSELTEN NEDENLER

*Sigara, çay, kahve ve kafeinli içecekleri tükettikten sonra alınan ölçümler yüksek çıkabilir. Burun tıkanıklığını gidermede sık kullanılan bazı ilaçlı spreyler de tansiyonu yüksek çıkarabilir.

*Tansiyon ölçümünün hekim tarafından bizzat yapılmasının faydası,  ölçümün doğruluğu ve gerekirse hemen müdahalenin yapılabilirliği olabileceği gibi tıp literatürüne geçmiş beyaz gömlek etkisini de unutmamak gerekir.

*Tansiyon ölçümü hasta oturur haldeyken tercihen sağ koldan yapılmalıdır.

*Tıp dilinde “ortostatik hipotansiyon” adı verilen durum da önemlidir. Normalde uzun süren yatak istirahatinde veya gece uykudan uyandıktan sonraki yatış kalkışlarda bir baş dönmesi olur. Bunun nedeni  kanın yerçekiminin etkisiyle önce bacaklara doğru gitmesidir. Aynı esnada beyne giden kan azaldığı için baş dönmesi hatta daha ileri derecede bayılmalar meydana gelebilir. Sonrasında  vücudun adaptasyonu sağlamasıyla beyne giden kan normale döner  ve baş dönme şikayeti ortadan kalkar. Bu durum tansiyonu düşük kişilerde, tansiyon ilacı kullananlarda, diyabetiklerde, ileri yaştaki kimselerde (mekanizma da yaşlandığı için) ve yeterince sıvı alınamayan durumlarda daha sık gözlenir.

*Kişilerin yattığı ya da oturduğu yerden hızla kalkmaması önerilir.

HİPERTANSİYONUN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR  

Uzm. Dr. Demet Erciyes, “Damarların tıkanması doğrudan tüm vücudu ve tüm organları ilgilendiren bir risk faktörüdür.  Hipertansiyon, koroner kalp damarlarının tıkanmasında rol oynayarak kalp krizine neden olabilir. Beyin damarlarını etkileyerek, damar tıkanıklığına bağlı beyin enfarktüsü ve damar yırtılmalarına bağlı beyin kanamasının da en önemli nedenleri arasında bulunur. Bunun sonucunda  inmeler oluşabilir. Kalpten çıkan ana damar olan aort damarının, ‘anevrizma’ adı verilen balonlaşması da bu sorundan kaynaklanabilir.  Bu noktada ileride “aort diseksiyonu” adı verilen aort damarının yırtılması ile karşılaşılabilir. Bu sorun, böbrek damarını ve dokusunu bozarak böbrek yetersizliğine de yol açabilir. Bu, böbrek hastalığının kendisinin hipertansiyona neden olmakla kalmayıp hipertansiyonun ileride sağlam böbreği bozarak kişiyi hasta edebileceğinin göstergesidir. Hipertansiyon göz organını etkileyerek görme bozuklukları da yapabilir. Bu sorunun kalbe olan etkisi sadece kalp damarlarını bozmakla kalmaz, aynı zamanda kalp kasının kalınlaşmasına da neden olarak ileride kalp yetersizliği yapabilir. Kontrolsüz seyreden hipertansiyon vakalarında ‘atrial fibrilasyon’ adı verilen aritmi türü de sık görülür” diyor.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dukan diyeti nedir? Dukan diyeti nasıl uygulanır ve aşamaları nelerdir?
SAĞLIKDukan diyeti nedir?
Eriğin faydaları nelerdir? Kalori ve besin değeri, erikte hangi vitaminler vardır? Kaç çeşit erik vardır?
SAĞLIKEriğin faydaları nelerdir?
İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül - Haberler
SAĞLIKTürk bilim insanına İngiliz Tıp Birliğinden ödül
Sigarada düz ve standart paket uygulaması yarın başlıyor
SAĞLIKSigarada o uygulama yarın başlıyor
Göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısı nasıl geçer?
SAĞLIKHangi göğüs ağrısı kalp krizi habercisi?
Çörek otunun faydaları!
SAĞLIKHer mutfakta var! Meğer mucizeymiş!
Beyniniz neşterle kesilse dahi acımaz
SAĞLIKNeşterle kesilse dahi acımaz!
Son hali şaşkına çevirdi!
SAĞLIKSon hali şoke etti!
Palm yağına talep ormanları yok ediyor! - Haberler
SAĞLIKDikkat! O yağ yok ediyor!
Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı
SAĞLIKGözüne tornavida saplanan çocuk görmeye başladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X