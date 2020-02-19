Burun tıkanıklığının oluşma nedenleri nelerdir?

Burun tıkanıklığı; özellikle kış aylarında çok fazla yaşanan ve nefes almada güçlük yaratan bir rahatsızlıktır. Burun nefes almak için önemli bir organdır. Nefes almayı sağlamak burnun görevi olması açısından, sağlıklı olması önemlidir. Burun nefes almanın yanında, alınan havayı nemlendirir, kulağımızın hava almasını, sesin kişiye özgü olmasını, havanın ısıtılmasını sağlar ve koku almamıza yardımcı olan organdır. Kemikli bir burun yapısı alerjik faktörlerin daha çok oluşmasına neden olmaktadır. Bu da burun tıkanıklığı oluşturur.

Burun Tıkanıklığı Nedenleri

Soğuk algınlığı

Grip veya nezle

Saman nezlesi

Alerjik hastalıklar

Bunlar geçici burun tıkanmasına neden olan faktörlerdir. Bu nedenlerle oluşan burun tıkanıklıkları bazı küçük önlemlerle geçirilme imkanına sahiptir. Bitkisel yollarla ya da antihistaminik ilaçlar veya sprey ile geçebilmektedir.

Ayrıca; burun tıkanıklığı, bazen burnun yapısı ve onunla birlikte ortaya çıkan hastalıklar nedeni ile de meydana gelebilmektedir. Bu durumda uzman bir hekime gitmek ve ona göre tedavi uygulamak şarttır. Çünkü bu hastalıklar sonucu oluşan burun tıkanıklıkları ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Alt burun etlerinin (konka) büyümesi

Geniz etind büyüme

Burun çatısında daralma(valv daralması)

Burun kemiğinde kayma (Deviasyon) olması

Yaygın burun içi polipleri

Burunla ilgili ortaya çıkan bu hastalıklar tedavi gerektiren önemli burun hastalıklarıdır. Bunların tedavi edilmesi için bazı ilaçlar kullanılabilir ancak ilaçlar yetersiz kalırsa ameliyat uygulanması şartı vardır. Ortada grip gibi bazı geçici hastalık yoksa ve sürekli burun tıkanıklılığı yaşanıyor ve bunun yanında horlama, ağız açık uyuma, müzminleşmiş faranjit varsa, sabahları ağız kuruluğu oluşuyorsa, burundan konuşma varsa, ağız kapalı nefes alınamıyorsa, aşırı sinirlilik hali oluşuyorsa, cinsel isteksizlik ve çocuklarda altına kaçırma sorunları burun tıkanıklığına eşlik ediyorsa mutlaka bir hekime başvurmak gereklidir.