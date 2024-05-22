Burundaki siyah noktalar nasıl temizlenir? Siyah noktalardan kurtulmak için ipuçları
Cildinizin ışıltısına gölge düşüren siyah noktalar, her insanın ergenliğe girmesiyle beraber kısa bir dönem de olsa canını sıkmaya yetmiştir... İster kadın olalım ister erkek, siyah noktalar her yaşta cilt bakım rutinlerimiz arasında kendine bir yer bulmayı başarıyor! Peki, başımızın belası siyah noktalardan tamamen kurtulmak mümkün mü?
Temizleyici jeller, akne sabunları, tonikler ve nicesi... Siyah noktalardan kurtulmak için aklınıza gelen her şeyi denediniz ama yine de kurtulamadınız mı? Belki de işe en başından, siyah noktaların neden oluştuğunu öğrenmekten başlamanız gerekiyordur!
SİYAH NOKTALAR NEDEN OLUR?
Genellikle yüzünüzün T bölgesinde birden fazla kümeler halinde karşılaştığınız siyah noktalar, cildinizin foliküllerinin tıkanması nedeniyle meydana gelir. Bu ne demek? Hemen anlatalım... Ciltte kıl ve yağ üretmekten sorumlu olan foliküller, kötü hava koşulları, kir, yanlış cilt bakımı ve ölü hücrelerle tıkanınca siyah ya da beyaz dolgular meydana gelir. Siyah nokta dediğimiz de bundan başka bir şey değildir...
Yani anlayacağınız üzere, siyah noktalar aslında cildinizin yeteri kadar temiz olmadığının, yanlış ve özellikle yağlı cilt bakım ve kozmetik ürünlerinin kullanıldığının bir kanıtıdır.
SİYAH NOKTALAR NASIL TEMİZLENİR?
Siyah noktalardan kurtulmak için ilk yapacağınız şey düzenli cilt temizliği ve bakımını hayatınızın rutini haline getirmeniz. Cildiniz temizlenmediği sürece siyah noktalar tekrar tekrar oluşacaktır. Cildinize uygun bir temizleyiciyle yüzünüzü sabah ve akşam düzenli olarak yıkayın ve tonikle temizleyin.
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİZ YAĞLI OLMASIN
Siyah noktaların yeniden çıkmasını önlemek için yağsız makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünleri tercih edin.
YASTIK KILIFLARINA DİKKAT!
Cildiniz bütün gece uykudayken yastık kılıfınızla temas halindedir. Cildiniz kiri ve yağı sürekli yastık kılıfı tarafından emilir bu yüzden yastık kılıflarınızı sık değiştirmek cildinizi temiz tutabilmek için önemli bir püf noktadır.
PEELİNG KULLANMAYA ALIŞIN
Peeling, cilt bakımının vazgeçilmezidir. Cildinizin kirini ve ölü derinin kalıntılaırnı temizlemeyi sağlar. Cilt bakım rutininize düzenli peeling uygulamalarını ekleyin.
HIZLI ANCAK GEÇİCİ BİR YÖNTEM: SİYAH NOKTA BANDI
Kozmetik sektörü siyah nokta tedavisi için hızlı ve pratik çözümler sunmayı çok sever. Siyah nokta bantları da bu çözümlerden biridir. Siyah nokta bantları siyah noktaları yuvalarından çıkarmaya yarar ancak bu kalıcı değil geçici bir çözümdür. Siyah noktanın yerleştiği gözeneği ortadan kaldırmazsanız o gözenek kirle dolmaya devam eder.
CİLT MASKELERİ
Cilt maskeleri cildinizin yağını ve kirini temizlemekte görev alır. Cildinize uygun bir maskeyi deneyebilirsiniz. Örneğin kil maskesi, cildin fazla yağını emmesi nedeniyle tavsiye edilir.
SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN
Cilt sağlığında içtiğiniz suyun bile önemi var desek? Cildiniz, kendini temizlemek ve yenilemek için suya ihtiyaç duyar.
SİYAH NOKTALARI SIKMAYIN!
Siyah noktaları sıkmak onlardan kurtulmanızı sağlamayacağı gibi cildinizin hasar görmesine, yüzünüzde tırnak izleri oluşmasına neden olur. Ayrıca siyah noktalarınızın içine yerleştiği gözenekler de bu sıkma işlemi nedeniyle büyür ve kurtulduğunuzu sandığınız siyah noktalar artarak cildinizde var olmaya devam eder.
BİR DERMATOLOGLA GÖRÜŞÜN
Siyah nokta probleminiz geçmiyor ya da uzun süredir devam ediyorsa bir uzmana başvurun ve sizin cildinize uygun cilt bakımını ondan öğrenmeyi deneyin. Cilt bakımı kişiden kişiye değişebilir ve yanlış bakım cildi iyileştireceğine daha da kötüleştirebilir. Cildinize uygun ürünleri ve temizleme yöntemlerini öğrenip siyah noktalarla bir de böyle mücadele etmeye çalışın!