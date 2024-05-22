Burundaki siyah noktalar nasıl temizlenir? Siyah noktalardan kurtulmak için ipuçları

BİR DERMATOLOGLA GÖRÜŞÜN

Siyah nokta probleminiz geçmiyor ya da uzun süredir devam ediyorsa bir uzmana başvurun ve sizin cildinize uygun cilt bakımını ondan öğrenmeyi deneyin. Cilt bakımı kişiden kişiye değişebilir ve yanlış bakım cildi iyileştireceğine daha da kötüleştirebilir. Cildinize uygun ürünleri ve temizleme yöntemlerini öğrenip siyah noktalarla bir de böyle mücadele etmeye çalışın!