Buse Narcı: Sinan benim Yunan heykelim

Popçu Sinan Akçıl ile oyuncu Buse Narcı’nın Çeşme’de aşk yaşamaya başladığı konuşulmuştu. Buse Narcı, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna, “Her şey çok güzel. Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip” yanıtını verdi