Buse Terim ameliyat oldu

2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Buse Terim, boynundan operasyon geçirdi.

34 yaşındaki Terim; "Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.