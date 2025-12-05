Habertürk
        Buse Terim, aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Buse Terim, aşkını ilan etti

        Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtı

        Giriş: 05.12.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:18
        Aşkını ilan etti
        Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

        Buse Terim, ismini vermediği sevgilisiyle samimi pozlarını; "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buse Terim'in, Volkan Bahçekapılı ile evliliğinden, 2016'da Nil, 2018'de ise Naz adında kızları dünyaya gelmişti.

        #buse terim
