Buse Terim, aşkını ilan etti
Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtı
Giriş: 05.12.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:18
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Buse Terim, ismini vermediği sevgilisiyle samimi pozlarını; "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Buse Terim'in, Volkan Bahçekapılı ile evliliğinden, 2016'da Nil, 2018'de ise Naz adında kızları dünyaya gelmişti.
