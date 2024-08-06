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        Haberler Bilgi Spor Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Buse Tosun Çavuşoğlu hayatı ve kariyeri

        Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? Buse Tosun Çavuşoğlu hayatı ve kariyeri

        Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Milli sporcumuz bu başarısı ile Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı. Alınan başarılı sonucun ardından, Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir?" İşte Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 23:26 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:26
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        Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir?
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        Rakibini 4-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kg'de bronz bronz madalyanın sahibi oldu. Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü olan Buse Tosun Çavuşoğlu, gösterdiği başarı ile, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, "Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir?" İşte Buse Tosun Çavuşoğlu hakkında tüm merak edilenler...

        BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BRONZ MADALYA!

        Milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te bronz madalya kazandı! Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.

        BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

        Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995, İzmir'de doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdürmektedir.

        023 Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

        Serkan Çavuşoğlu ile 13 Ağustos 2021 tarihinde evlendi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı.

        Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Tosun, Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

        Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 68 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

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