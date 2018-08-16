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Bu çok üzücü, sıkıcı ve kırıcıydı. Onun da özel hayatı var. Belki annesi, ya da varsa erkek arkadaşı rahatsız oluyor. Belki böylesi onun için daha iyi ve hayırlı olmuştur. Yolu açık olsun, hep mutlu olsun.