Buse Varol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Bunun sebebi ise, Alişan ile evlenen Buse Varol bugün bebeğini dünyaya getirdi. Varol'un ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
BUSE VAROL KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?
Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.
Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.
Modelliğin sonucunda tanınmaya başlayan Varol oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır. Teklifleri değerlendiren Buse Varol, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır. İlk dizisi 2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı olmuştur. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından Arka Sokaklar adlı diziden teklif almış ve 2 yıl boyunca burada Yasemin karakterini canlandırmıştır.
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