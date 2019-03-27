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* ‘Ağzında su mu var?’ diye sordum normal bir şeymiş sonra götürdüler temizlediler…

* Ben Alişan’a ‘doğuma girme’ dedim. O da ‘ben çok girmek istiyorum’ dedi ve yanımda oldu. O da inanılmaz heyecanlıydı elleri titriyordu.