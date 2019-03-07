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"OĞLUMUZ İSTERSE KENDİ AÇAR"

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin doğacak oğulları için sosyal medya hesabı açması hakkında yorum yapan Alişan, "Büyüdüğünde oğlumuz kendi Instagram sayfasını açar. Kendi hür iradesi. O nasıl uygun görürse o zaman istediği gibi hareket edip, sosyal medya açabilir" dedi.