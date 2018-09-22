Alişan: Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ü yok sayıyorum

Alişan ve Buse Varol, Baltalimanı'nda bir balık restoranında yemek yedi. Çift çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Alişan, “Allah Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün muhabbetini artırsın. Askere gittim, bir kere beni aramadılar. Hep ben aradım, onlar beni yok saydı. Ben de onları yok sayıyorum”