Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kuzeni ile alışverişe çıkan Varol, "Her zamanki gibi oğlumuz Burak için alışverişe geldik. Çok şükür her geçen gün sağlıkla büyüme devam ediyor. Ve sürekli de eksikleri oluyor. Bugünde o eksiklerini tamamlamak için kuzenimle beraber alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.

Ekranları ve çalışmayı özlediğini de söyleyen Buse Varol, "Gelen teklifler oluyor tabi. Ben de çalışmayı ve ekranlarda olmayı, sette olmayı çok özledim. Bakalım kısmet olursa inşallah yeni sezonda güzel bir proje ile ekranlarda olabilirim. Ancak henüz netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.