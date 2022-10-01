"YANLIŞLIKLA ARKANSAS'A GİTTİM"

Ünlü oyuncu, yurt dışı deneyimiyle ilgili daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

Tabii benim kağıtlarım arada karışmış... Yani oyuncu olarak gitmem gereken yer Kaliforniya iken Arkansas'a gittim ama iyi ki de oraya gitmişim çünkü gerçekten kültürel bir deneyim elde etmek için orası daha uygun bir yer oldu. Halen daha gidip geliyorum, eğitimler alıyorum, orada da arkadaş gruplarım var ve bu gidip gelme bana iyi geliyor ama ülkemi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok. Oradan neler alınabilir de bizim kendi film endüstrimize katkısı olur diye araştırıp, bakınmayı seviyorum.