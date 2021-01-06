Başındaki mermi çıkartılamamıştı! Büşra'yı kaybettik! 0:00 / 0:00

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Büşra Konyar, yılbaşı günü, Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

BAŞINDAKİ MERMİ ÇIKARTILAMAMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı. Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi alan ekipler, olayın şüphelisini Ö.K.'yi gözaltına aldı.

Havaya ateş ettiğini kabul eden zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ, YAKINLARI YASA BOĞULDU

Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Büşra Konyar, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Büşra, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Üniversite hastanesinden alınan genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ OTOPSİDE ÇIKARILACAK

Kızını kaybeden baba İbrahim Konyar, hastane morgundan cenaze alınırken gözyaşlarına boğuldu. Hafta sonu yapılan operasyonda genç kızın başından çıkarılamayan mermi çekirdeğinin otopside çıkarılması bekleniyor. Balistik incelmeye gönderilecek olan mermi çekirdeğinin hangi tabancadan atıldığı tespit edilecek.

GENÇ KIZDAN GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar’dan geriye okulunda ve ailesi ile çekildiği fotoğrafları kaldı.

Kızını genç yaşta üzücü bir olay nedeni ile kaybeden İbrahim Konyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Haydi artık güzel kuzum, şakayı bırak artık herkes seni bekliyor. Sevindir artık Erbaa’yı, Tokat’ı tüm Türkiye’yi ne olur. Hadi benim meleğim” sözleri yürekleri dağladı.