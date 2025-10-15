Habertürk
Habertürk
        Bütçe eylülde 309.6 milyar TL açık verdi - Para Haberleri

        Bütçe eylülde 309.6 milyar TL açık verdi

        Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 309 milyar 643 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 217 milyar 278 milyon lira açık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:56
        Bütçe eylülde 309.6 milyar TL açık verdi
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,8 artarak 1 trilyon 21 milyar 358 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 42,8 artışla 1 trilyon 331 milyar 1 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Ocak-eylül döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 yükselerek 9 trilyon 4 milyar 924 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,8 artarak 10 trilyon 222 milyar 202 milyon lira oldu.

        Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 309 milyar 643 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 217 milyar 278 milyon lira açık verdi.

