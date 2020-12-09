Buyruk Tanımı:

Buyruk kelimesinin anlamı; birisinin size yapmanız gerektiğini söylediği bir şey, zorlayıcı ve baskılayıcı emir, mecbur kalmak, yapmak zorunda olmak ifadelerini taşır.

Buyruk Nedir TDK:

Buyuru, emir, ferman, bir egemenlik altında yaşamak ve herhangi bir davranışın yapılması için zorlayıcı söz olarak ifade edilir.

Buyruk Örnek Anlatımı:

Genellikle (çoğul) uyulması gereken bir amir (örneğin bir askeri veya kanun uygulayıcı memur) tarafından verilen bir emirde denilebilir. Osmanlı döneminde emir, kanun ve yasa yerine geçerdi. Emretmek, adına padişahlar, sultanlar ve yüksek mertebesi olan kişilerin hepsi buyruk kelimesini kullanmıştır. “Buyruğumdur” yani emrimdir.

Buyruk Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: