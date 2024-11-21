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        Haberler Yaşam Büyücü dünyası televizyon ekranlarında yeniden doğuyor! Yeni nesil Hogwarts ile tanışmaya hazır mısınız?

        Büyücü dünyası televizyon ekranlarında yeniden doğuyor! Yeni nesil Hogwarts ile tanışmaya hazır mısınız?

        Bir nesli büyüleyen Harry Potter dünyası, şimdi televizyon ekranlarına taşınıyor. Max platformu tarafından duyurulan yeni uyarlama, kitapların detaylı işlenmesiyle hayranlara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ancak, yazar J.K. Rowling'in tartışmalı geçmişi ve orijinal kadronun projeye dahil olmaması, diziyi çevreleyen heyecan kadar soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:00
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        Son dönemde çok konuşulan bir gelişme olarak, Harry Potter serisinin televizyon dizisi uyarlaması 2026 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak bu yeni uyarlamada, orijinal Harry Potter kadrosunu görmeyeceğiz. Max (eski adıyla HBO Max) tarafından duyurulan proje, J.K. Rowling’in eserlerinin yeniden ele alınmasını sağlarken, sosyal medyada tartışmalara neden olan yazarı da yapım ekibine dahil ediyor. İşte bu büyüleyici diziyle ilgili tüm detaylar!

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        HARRY POTTER TV DİZİSİNİN DETAYLARI

        2023 Nisan ayında duyurulan Harry Potter dizisi, hem olumlu hem de olumsuz tepkilerle karşılandı. 2011 yılında sona eren orijinal film serisinden bu yana geçen sürenin kısalığı ve J.K. Rowling'in geçmişteki tartışmalı açıklamaları, bu tepkilerin en büyük nedenleri arasında.

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        Yeni uyarlama ekibi bu algıyı değiştirmek için çaba sarf ediyor. Dizinin kast seçimi çağrısında, “Kapsayıcı ve çeşitliliğe dayalı bir oyuncu seçimi yapmayı taahhüt ediyoruz” ifadesi dikkat çekti. Harry, Ron ve Hermione için oyuncu seçimi süreci devam ediyor. Dizinin 2026 yılında yayınlanması planlanıyor ve her sezonun bir kitabı detaylıca ele alacağı belirtiliyor.

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        ORİJİNAL HARRY POTTER KADROSU YENİ PROJE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

        Orijinal film serisinin yıldız oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson’ın, bu yeni proje hakkındaki görüşleri hayranlar tarafından merak ediliyor.

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        Daniel Radcliffe, projeyi heyecanla karşıladığını belirterek, “Bir izleyici olarak bu diziyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kitaplardan kesilen sahnelerin detaylıca ele alınacağı bir yapım olması harika bir fırsat” dedi.

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        Rupert Grint ise projede yer almayı düşünmediğini ifade etti. Grint, “Bu diziyi izlemek garip olabilir ama Harry Potter dünyasının bir başka nesle aktarılacak olmasından mutluyum” diye konuştu. Emma Watson ise henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak geçmişte rolünden ayrılmayı düşündüğünü belirtmişti. Watson’ın projeye dair yorumları, hayranlar tarafından merakla bekleniyor.

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        J.K. ROWLING’İN ROLÜ

        J.K. Rowling, Harry Potter dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alacak. Warner Bros. Discovery CEO’su Casey Bloys, Rowling’in projeye katkılarını övgüyle dile getirdi.

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        Rowling ise bu projeyle ilgili, “Max’in kitaplarımın bütünlüğünü koruma taahhüdü benim için önemli” diyerek, diziye olan desteğini dile getirdi. Ancak dizinin daha modern ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi, Rowling’in geçmişteki söylemleriyle çelişkili bulunuyor.

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        YARATICI EKİP VE TEKNİK DETAYLAR

        Dizinin yaratıcı ekibi oldukça dikkat çekici. Succession’dan tanınan Francesca Gardiner, dizinin senarist ve yürütücü yapımcısı olarak görev yapacak. Gardiner’a yönetmen olarak yine Succession’dan Mark Mylod eşlik edecek. Dizinin uzun soluklu bir yapım olacağı belirtilirken, her kitabın detaylı bir şekilde işleneceği ifade ediliyor.

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        DİZİNİN YAYIN TARİHİ VE GELECEK PLANLARI

        Warner Bros., dizinin 2026 yılında yayınlanacağını duyurdu. Projenin çekimlerine 2025 yılında başlanması planlanıyor. Yedi sezon olarak tasarlanan dizinin, on yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Yaratıcı ekip, hikayenin detaylarını daha fazla işleyerek hayranların uzun zamandır beklediği eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.

        Kaynak: Deadline, Movieweb

        Fotoğraf kaynak: AP

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