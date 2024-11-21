Büyücü dünyası televizyon ekranlarında yeniden doğuyor! Yeni nesil Hogwarts ile tanışmaya hazır mısınız?

Son dönemde çok konuşulan bir gelişme olarak, Harry Potter serisinin televizyon dizisi uyarlaması 2026 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak bu yeni uyarlamada, orijinal Harry Potter kadrosunu görmeyeceğiz. Max (eski adıyla HBO Max) tarafından duyurulan proje, J.K. Rowling’in eserlerinin yeniden ele alınmasını sağlarken, sosyal medyada tartışmalara neden olan yazarı da yapım ekibine dahil ediyor. İşte bu büyüleyici diziyle ilgili tüm detaylar!