'Büyüdüğümüz Şarkılar' prömiyeri alkışlarla karşılandı

Barış Manço’dan Ajda Pekkan’a, MFÖ’den Nükhet Duru’ya hiç duymadığınız hikayeler… 30 seneyi aşkın süredir, şarkıları ve sahne performansı ile beğeni toplayan Kaan Öztürk’ün hazırladığı ve canlı orkestrası ile sunduğu 'Büyüdüğümüz Şarkılar' dün gece Duru Tiyatro Water Garden’da prömiyer yaptı.

İzleyiciler, çocukluğumuza damga vuran sanatçıların bilinmeyen hayat hikâyelerine tanık olurken Kaan Öztürk’ün taklit ve şarkılarıyla hem eğlendi hem de tam bir müzik ziyafeti yaşadı. Mazhar, Fuat ve Özkan Nasıl tanıştı, Barış Manço’nun bıyığının öyküsü ve hiç duymadığınız daha pek çok hikaye…

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'Büyüdüğümüz Şarkılar' Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Ajda Pekkan, MFÖ, Edip Akbayram, Müslüm Gürses ve Fikret Kızılok ve daha pek çok efsane ismi konu alıyor.

Oyunda, Kaan Öztürk bu unutulmaz isimlerin şarkılarını canlı seslendirirken bir yandan da hayat hikayelerini anlatıyor. Nükhet Duru ve Sezen Aksu taklitlerinde kendisine Başak İlhan eşlik ediyor.