Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.
Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.
— Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) February 11, 2023
Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.
Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.
Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremin hemen akabindeki 28 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik ekipmana ilaveten, Ermenistan halkının 5 tır dolusu 100 tonluk gıda, ilaç, su içeren acil yardım paketi de bu sabah Alican Sınır Kapısından geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı."
Kılıç, Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'a teşekkür etti.
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan da Twitter'da yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan tırların bugün Ermenistan-Türkiye sınırını geçip, deprem bölgesine doğru yola çıktığını belirterek "Yardımcı olabildiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.
YUNANİSTAN
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye destek göndereceğini açıklayan ilk ülkelerden biri de Yunanistan oldu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderildi.
Miçotakis, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine teşekkür etti. Miçotakis, "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." dedi.
Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti.
Diğer yandan Rodos Adası'ndan 200 yardım kolisi, "Sea Star Lindos" isimli feribotla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.
İSRAİL
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak İsrail'in yardıma hazır olduğunu açıklamıştı.
Herzog, sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."
İsrail, 7 Şubat'ta afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekip, arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli olan 16 ton acil yardım malzemesi yollamıştı.
Deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere İsrail, bu akşam aralarında arama kurtarma uzmanı, tıbbi hekim, doktor, hemşire ve paramedikler bulunan 230 kişilik İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) acil yardım ekibini ve yüzlerce ton malzeme taşıyan 15 İsrail askeri kargo uçağı da Türkiye'ye gönderdi.
İsrailli ekip, deprem bölgesinde ekipmanlarıyla bir sahra hastanesi kuracak.
MISIR 5 YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ
Depremlerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini göndermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Mısır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdi.
Ülkenin resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin depremden etkilenen bölgeler için Türkiye ve Suriye'ye askeri uçaklarla yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.
Haberde, Mısır'dan acil tıbbi yardımlar taşıyan 5 askeri uçağın gönderildiği aktarıldı.
IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de depremden 9 saat sonra yardım araçlarını bölgeye ulaştırmıştı.
Irak'tan Türkiye'ye 200 personel, 33 ambulans ve 30 doktorun yanı sıra çok sayıda yiyecek içecek desteği de sağlandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR