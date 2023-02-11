"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

"Depremin hemen akabindeki 28 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik ekipmana ilaveten, Ermenistan halkının 5 tır dolusu 100 tonluk gıda, ilaç, su içeren acil yardım paketi de bu sabah Alican Sınır Kapısından geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı."

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan da Twitter'da yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan tırların bugün Ermenistan-Türkiye sınırını geçip, deprem bölgesine doğru yola çıktığını belirterek "Yardımcı olabildiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye destek göndereceğini açıklayan ilk ülkelerden biri de Yunanistan oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderildi.

Miçotakis, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine teşekkür etti. Miçotakis, "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." dedi.

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti.

Diğer yandan Rodos Adası'ndan 200 yardım kolisi, "Sea Star Lindos" isimli feribotla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.