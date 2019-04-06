Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç"ün yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na “Büyük Göç” olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün taşınma sürecine ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 6, 2019

Üstün, taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldığını açıkladı.

Üstün yaptığı paylaşımlarda ; “Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan yeni evi, İstanbul Havalimanı’na doğru ‘Büyük Göç’ünü dün saat 03:00’ da başlatmıştı. Geçen takribi 27 saatlik süre zarfında operasyonun %70’i başarıyla tamamlandı. Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam 22:00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında şehir sakinlerine asgari ölçüde rahatsızlık yaşatmış olmak adına araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile birlikte operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de gece saatlerinde taşınmanın beklenenden daha erken biteceğini belirtmişti. Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan tüm yolların da trafiğe açıldığı bildirildi.

Öte yandan Milyonlarca yolcuya hizmet veren, Atatürk Havalimanı'nda bugün sessizlik hakim. Güvenlik noktaları ve pasaportlarda zaman zaman uzun kuyrukların olduğu iç ve dış hat terminallerinde, 'uçuş bilgi' ekranları karardı. Bundan sonra kimsenin uçağına yetişmek için koşturamayacağı, hiçbir anonsun yapılamayacağı Atatürk Havalimanı'na bugün çok az sayıda görevli personel geldi.

Türk sivil havacılığın ilk göz ağrılarından olan Atatürk Havalimanı, bu sabah gerçekleşen İstanbul-Singapur uçuşuyla son kez bir tarifeli sefere ev sahipliği yaptı. Bundan sonra ticari uçuşlara kapalı olacak Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerine de görevli dışında kimse alınmadı. Son uçuşun ardından terminaller de sessizliğe büründü. Son yolcularını uğurlayan havalimanında uçuş bilgi ekranlarındaki boş görüntü de dikkat çekti.

PERSONEL DIŞINDA KİMSE ALINMIYOR

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen az sayıdaki personel ise ofis, kafe ve mağazalarındaki eşyalarını, ürünlerini topluyor. Atatürk Havalimanı'nda sınırlı sayıda polis, gümrük memuru, jandarma ve özel güvenlik görevlileri bir müddet daha beraber görev yapacak.

SON UÇUŞ İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ OLDU

Türk sivil havacılığının önemli hizmetler veren Atatürk Havalimanı, THY'nin sabah 02.45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapanmıştı. Öte yandan önceki akşam başlayan Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' operasyonu da devam ediyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan çok sayıda THY uçağı da boş şekilde İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşları yapıyor.