Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'a dönerek takımın başına geçti.

Normal sezonda ve play-off yarı finalindeki toplam 4 maçı kayıpsız geçen Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, bir başka İzmir ekibi Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

SÜPER LİG'DE 113 GOLÜ VAR

Futbolculuğunda Süper Lig'de 113 golü bulunan Mustafa Denizli, Altay'da 12 gole ulaştığı 1979-1980 sezonunda Bursaspor'dan Bahtiyar Yorulmaz'la gol krallığı unvanını paylaştı.

1980'de Altay'da oyuncu olarak ulaştığı Türkiye Kupası'nı 1991'de Galatasaray ve 2009'da da Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kazanan Denizli, Galatasaray'da, 2000-2001'de Fenerbahçe'de, 2008-2009'da da Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'la 1987-1988 ve 1990-1991'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzandı.

Mustafa Denizli, Galatasaray'da 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerinin ardından yarı finale kadar çıktığı turnuvada Rumen ekibi Steaua Bükreş'e yenildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki A Milli Futbol Takımı 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterdi.

YURT DIŞI KARİYERİ

Teknik direktör olarak Türkiye'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa ve son olarak Altay'da görev yapan Mustafa Denizli, yurt dışında da Almanya'nın Alemannia Aachen, İran'ın Pas, Persepolis ve Traktör, Azerbaycan'da da Hazar Lenkaran takımlarını çalıştırdı.

"BÜYÜK MUSTAFA OLARAK AYRILMIŞTIM, ÖYLE DE DÖNDÜM"

Altay'a Büyük Mustafa olarak döndüğünü söyleyen Denizli, "Altay’da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Tüm gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen bütün herkese geldiğim günden beri hep bugünü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Çok zor şartlarda hazırlandığım maç oldu. Maça ben 4 tane serum 3 tane iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Ona rağmen ayakta kalmaya çalıştık ve kaldık. Rakibimiz bizim gibi aynı amaç için mücadele ettiler. Neticede iki tane aynı şehrin ekibi. Yıllar sonra teknik adam olarak onlarla finalde karşılamak ayrıca heyecan verici. Gerçekten çok farklı bir çalışma. Bu çalışma böyle şekilde sonlanırsa ömrüme ömür katar. Aksi takdirde ömrümden yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık oldu yere geldi. Yıllar önce bugün geldiği yerde bıraktığım zaman döndüm yine aynı yerdi. Bundan daha büyük mutluluk herhalde olmaz" diye konuştu." dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra futbolcuların omuzlarında tribünleri selamlarken, deneyimli teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Denizli, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluk sevincine ortak oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı hoparlöründen çalınan Altay Marşı eşliğinde siyah-beyazlılar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Siyah-beyazlılara 89'uncu dakikada attığı golle galibiyeti getiren Portekizli gol kralı Marco Paixao, tribündeki taraftarlara üçlü çektirdi. Üç kez üst üste gol kralı olarak tarihe geçen Paixao, sezonu 25 golle tamamladı. Yıldız futbolcu ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atarak gol kralı olmuştu.

PLAY-OFF ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Altay, 1'inci Lig Play-Off'larındaki şanssızlığını kırdı. Daha önce 5 kez Play-Off oynayıp Süper Lig'e çıkamayan siyah-beyazlılar, ilk defa finallerde hedefe ulaştı.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DUYGULANDI

Altay'ın 31 yaşındaki başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçtan sonra sahada sesi titreyerek yaptığı açıklamada, "38 yıl sonra hocamız buraya geldi. İlk kez teknik direktör olarak görev aldı. Burada şampiyon olmak ve taraftarımızla olmak beni çok duygulandırdı. Mustafa Denizli hocamız buranın bir parçası, yaşayan efsanelerinden bir tanesi. 'Gelir görevimi yaparım' dedi. Kendisine minnettarız. Geldi ve Altay'ı şampiyon yaptı" diye konuştu.