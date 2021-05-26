Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigAltay
ABONE OL

Büyük Mustafa, Büyük Altay'ı Süper Lig'e taşıdı

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala futbolculuk kariyerine başladığı Altay'da 38 yıl sonra teknik direktör olarak göreve başlayan Mustafa Denizli, siyah-beyazlıları 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıdı

Büyük Mustafa, Büyük Altay'ı Süper Lig'e taşıdı

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'a dönerek takımın başına geçti.

Normal sezonda ve play-off yarı finalindeki toplam 4 maçı kayıpsız geçen Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, bir başka İzmir ekibi Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

SÜPER LİG'DE 113 GOLÜ VAR

Futbolculuğunda Süper Lig'de 113 golü bulunan Mustafa Denizli, Altay'da 12 gole ulaştığı 1979-1980 sezonunda Bursaspor'dan Bahtiyar Yorulmaz'la gol krallığı unvanını paylaştı.

1980'de Altay'da oyuncu olarak ulaştığı Türkiye Kupası'nı 1991'de Galatasaray ve 2009'da da Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kazanan Denizli, Galatasaray'da, 2000-2001'de Fenerbahçe'de, 2008-2009'da da Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'la 1987-1988 ve 1990-1991'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzandı.

Mustafa Denizli, Galatasaray'da 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerinin ardından yarı finale kadar çıktığı turnuvada Rumen ekibi Steaua Bükreş'e yenildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki A Milli Futbol Takımı 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterdi.

YURT DIŞI KARİYERİ

Teknik direktör olarak Türkiye'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa ve son olarak Altay'da görev yapan Mustafa Denizli, yurt dışında da Almanya'nın Alemannia Aachen, İran'ın Pas, Persepolis ve Traktör, Azerbaycan'da da Hazar Lenkaran takımlarını çalıştırdı.

"BÜYÜK MUSTAFA OLARAK AYRILMIŞTIM, ÖYLE DE DÖNDÜM"

Altay'a Büyük Mustafa olarak döndüğünü söyleyen Denizli, "Altay’da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Tüm gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen bütün herkese geldiğim günden beri hep bugünü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Çok zor şartlarda hazırlandığım maç oldu. Maça ben 4 tane serum 3 tane iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Ona rağmen ayakta kalmaya çalıştık ve kaldık. Rakibimiz bizim gibi aynı amaç için mücadele ettiler. Neticede iki tane aynı şehrin ekibi. Yıllar sonra teknik adam olarak onlarla finalde karşılamak ayrıca heyecan verici. Gerçekten çok farklı bir çalışma. Bu çalışma böyle şekilde sonlanırsa ömrüme ömür katar. Aksi takdirde ömrümden yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık oldu yere geldi. Yıllar önce bugün geldiği yerde bıraktığım zaman döndüm yine aynı yerdi. Bundan daha büyük mutluluk herhalde olmaz" diye konuştu." dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra futbolcuların omuzlarında tribünleri selamlarken, deneyimli teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Denizli, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluk sevincine ortak oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı hoparlöründen çalınan Altay Marşı eşliğinde siyah-beyazlılar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Siyah-beyazlılara 89'uncu dakikada attığı golle galibiyeti getiren Portekizli gol kralı Marco Paixao, tribündeki taraftarlara üçlü çektirdi. Üç kez üst üste gol kralı olarak tarihe geçen Paixao, sezonu 25 golle tamamladı. Yıldız futbolcu ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atarak gol kralı olmuştu.

PLAY-OFF ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Altay, 1'inci Lig Play-Off'larındaki şanssızlığını kırdı. Daha önce 5 kez Play-Off oynayıp Süper Lig'e çıkamayan siyah-beyazlılar, ilk defa finallerde hedefe ulaştı.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DUYGULANDI

Altay'ın 31 yaşındaki başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçtan sonra sahada sesi titreyerek yaptığı açıklamada, "38 yıl sonra hocamız buraya geldi. İlk kez teknik direktör olarak görev aldı. Burada şampiyon olmak ve taraftarımızla olmak beni çok duygulandırdı. Mustafa Denizli hocamız buranın bir parçası, yaşayan efsanelerinden bir tanesi. 'Gelir görevimi yaparım' dedi. Kendisine minnettarız. Geldi ve Altay'ı şampiyon yaptı" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi'den Habertürk Spor'a seçim açıklaması: Tek listeyle birleşelim!
FUTBOL"G.Saray parçalanmasın, birleşelim!"
ALTAY SÜPER LİG'E DÖNDÜ! Altınordu: 0 - Altay: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAltay 18 yıl sonra Süper Lig'de!
Villarreal - Manchester United CANLI YAYIN
FUTBOLMaçta 1 gol var
Inter'de Conte depremi
FUTBOLInter'de Conte depremi
Fenerbahçe'de Vedat Muric operasyonu
FUTBOLVedat için flaş mesaj!
Aaron Boupendza için Atalanta iddiası - 8 milyon Euro
FUTBOL8 milyon Euro! İşte yeni adresi...
Galatasaray'da divan başkanlığı seçimi için tarih açıklandı!
FUTBOLDivan başkanlığı seçimi için tarih açıklandı!
Rosier'in yerine Aurelio Buta geliyor | Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLRosier'in yerine Buta
Şenol Güneş: Burada olan arkadaşların coşkusunu görüyorum
FUTBOL"Coşkuyu görüyorum"
Berke Özer: “Başkan Ali Koç ile oturup, bir gelecek planlaması yapacağız”
FUTBOLFenerbahçe'de kalacak mı? Berke konuştu