Şafak operasyonu! 20 milyon TL'lik vurgun! 0:00 / 0:00

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.