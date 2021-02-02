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Şafak operasyonu! 20 milyon TL'lik vurgun!

Adana'da tefecilik usulüyle 91 kişiden 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 14 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

ŞAFAK BASKINI! Son dakika: 20 milyon TL'lik vurguna operasyon
Şafak operasyonu! 20 milyon TL'lik vurgun!
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DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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