Büyükada’da önemli keşif... İSKİ kazısında ortaya çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Tarihin doğa ile buluştuğu, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında, Bizans Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Uzman ekipler tarihi kalıntıları incelemek üzere çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda, Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2,5 metre boyunda, duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları drone ile görüntülendi.

Ada halkından Murat Pekin “Ben buradan geçerken İSKİ’nin bir kazı yaptığını gördüm ve dikkatimi çekti. Bakınca sarnıç gibi olan kısmı gördüm. Sonra Müzeler Müdürlüğü'ne mail atarak bir bilgi verdim. Onlar da kaymakamlığı uyardılar ve kazı durduruldu. Bulunduğumuz kısım aslında meydan ama tapu kadastro bilgilerinde burası boş bir alan gözüküyor.

Yani tapuya kayıtlı bir alan gözükmüyor. Bende adaların 1938 tarihli haritaları var. Oradan baktığım zaman burasının dini alan olduğu gözüküyor. Burada Ada'nın böyle bir meydanında tarihi eserin olabileceği muhtemel, ki nitekim çıktı. Belki başkası da görebilirdi ama ben o gün bunu görmemiş olsaydım, üstü kapanacaktı” diye konuştu.

Ada esnaflarından Ömer Faruk Aydoğan ise; “Burada kuyular vardı. Sonradan sarnıç oldu. Tabii bizim büyüklerimizin anlattığına göre buralarda hep Rumlara ait evler varmış. Burada İSKİ çalışması vardı. Su sarnıcı meydana çıkınca, ondan sonra çalışmayı durdurdular. Emniyet ekipleri sarnıcın etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi” dedi.