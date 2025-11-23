Büyükanne olan Michelle Pfeiffer: Artık daha anlamlı zaman geçirmeye odaklanıyorum

Büyükanne olan dünya ünlü ABD'li oyuncu Michelle Pfeiffer, büyüyen ailesiyle ilgili konuştu. 67 yaşındaki Hollywood yıldızı, verdiği röportajda, 32 yaşındaki kızı Claudia'nın 2024'te bir bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.

TV yazarı ve yapımcısı eşi David E. Kelley'den 31 yaşında John adında bir de oğlu olan Michelle Pfeiffer, aileye en son katılan bebek nedeniyle sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtti.

"Sanıyorum gelecek yılın büyük bir kısmını boş geçireceğim ve bunu gerçekten dört gözle bekliyorum" diyen Michelle Pfeiffer; "Dürüst olmak gerekirse, bu tam bir zenginlik" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu; "Sadece seçimlerime ve kalan zamanımı anlamlı bir şekilde geçirmeye odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

Birçok kez 'Dünyanın En Güzel Kadını' listesine giren Michelle Pfeiffer, eylül ayında katıldığı bir podcast yayınında torunu olduğunu açıklamıştı.

1980'ler ve 1990'larda Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Michelle Pfeiffer, ilk başrolünü 'Grease 2'de (1982) elde etti. 'Yaralı Yüz' (Scarface-1983) filmindeki Elvira Hancock rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. 'Tehlikeli İlişkiler' (1988) ve 'The Fabulous Baker Boys' (1989) filmlerindeki rolleri ona sırasıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında iki Oscar adaylığı kazandırdı ve sonuncusuyla bir Altın Küre Ödülü kazandı. 1992'de 'Batman Dönüyor' filminde 'Kedi Kadın'ı canlandıran Pfeiffer, 'Love Field' filmiyle üçüncü Oscar adaylığını elde etti.