Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Büyükanne olan Michelle Pfeiffer: Artık daha anlamlı zaman geçirmeye odaklanıyorum

        Büyükanne olan Michelle Pfeiffer: Artık daha anlamlı zaman geçirmeye odaklanıyorum

        Geçen yıl bir torunu olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Michelle Pfeiffer; "Sadece seçimlerime ve kalan zamanımı anlamlı bir şekilde geçirmeye odaklanıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık daha anlamlı yaşıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyükanne olan dünya ünlü ABD'li oyuncu Michelle Pfeiffer, büyüyen ailesiyle ilgili konuştu. 67 yaşındaki Hollywood yıldızı, verdiği röportajda, 32 yaşındaki kızı Claudia'nın 2024'te bir bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.

        TV yazarı ve yapımcısı eşi David E. Kelley'den 31 yaşında John adında bir de oğlu olan Michelle Pfeiffer, aileye en son katılan bebek nedeniyle sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtti.

        "Sanıyorum gelecek yılın büyük bir kısmını boş geçireceğim ve bunu gerçekten dört gözle bekliyorum" diyen Michelle Pfeiffer; "Dürüst olmak gerekirse, bu tam bir zenginlik" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu; "Sadece seçimlerime ve kalan zamanımı anlamlı bir şekilde geçirmeye odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

        Birçok kez 'Dünyanın En Güzel Kadını' listesine giren Michelle Pfeiffer, eylül ayında katıldığı bir podcast yayınında torunu olduğunu açıklamıştı.

        1980'ler ve 1990'larda Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Michelle Pfeiffer, ilk başrolünü 'Grease 2'de (1982) elde etti. 'Yaralı Yüz' (Scarface-1983) filmindeki Elvira Hancock rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. 'Tehlikeli İlişkiler' (1988) ve 'The Fabulous Baker Boys' (1989) filmlerindeki rolleri ona sırasıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında iki Oscar adaylığı kazandırdı ve sonuncusuyla bir Altın Küre Ödülü kazandı. 1992'de 'Batman Dönüyor' filminde 'Kedi Kadın'ı canlandıran Pfeiffer, 'Love Field' filmiyle üçüncü Oscar adaylığını elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michelle Pfeiffer
        #büyükanne
        #torun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı