Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray: 65-76 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 5. galibiyetini alırken, Büyükçekmece 7. kez mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 3., toplamda 5. galibiyetini elde etti. Büyükçekmece ise 7. kez parkeden mağlup ayrıldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 11, Love 21, Yesukan Onar 12, Sajus 8, Gilmore, Erdi Gülaslan 4, Starks 2, Emircan Koşut 4
Galatasaray: Livingston 11, Göksenin Köksal 7, Palmer 10, Blumbergs 11, Delgado 5, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 13, Samet Geyik 8, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan
1. Periyot: 27-22
Devre: 37-41
3. Periyot: 48-61