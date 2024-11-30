Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray: 65-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray: 65-76 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 5. galibiyetini alırken, Büyükçekmece 7. kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray seriye bağladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi.

        Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 3., toplamda 5. galibiyetini elde etti. Büyükçekmece ise 7. kez parkeden mağlup ayrıldı.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 11, Love 21, Yesukan Onar 12, Sajus 8, Gilmore, Erdi Gülaslan 4, Starks 2, Emircan Koşut 4

        Galatasaray: Livingston 11, Göksenin Köksal 7, Palmer 10, Blumbergs 11, Delgado 5, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 13, Samet Geyik 8, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan

        REKLAM

        1. Periyot: 27-22

        Devre: 37-41

        3. Periyot: 48-61

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları