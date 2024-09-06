Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar açıklandı - En Son Haberler

        Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar açıklandı

        Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:43 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükçekmece davasında ara karar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

        Duruşmada, sanıklar ile avukatlarının savunmaları alındı.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

        REKLAM

        Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

        İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

        İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

        Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

        İddianamede, 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Büyükçekmece
        #rüşvet operasyonu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler