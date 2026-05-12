Büyükçekmece'de 40 riskli yapı yıkıldı

Deprem riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükçekmece Belediyesi, riskli yapıların yıkımını sürdürüyor.

ANKA'nın haberine göre, belediye, vatandaş ve müteahhit iş birliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Muratçeşme Mahallesi'nde 1990 yılında inşa edilen 3 blok, 40 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıları yıktı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, riskli yapıların yıkım süreci ve ilçede sürdürülen deprem hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün Muratçeşme Mahallesi Alper Sitesi'ndeyiz. Burası 1990 yılında inşa edilmiş. Toplam 3 blok ve 40 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Kat malikleri ve belediyemiz bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bugün de yıkım için buradayız.

Yıkımdan sonra burada içerisinde kapalı otoparkı olan, yeşil alanları olan 60 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Yine 3 blok üzerinde. Burası 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Ben riskli binalarda oturan vatandaşlarımızı en kısa sürede kentsel dönüşüm sürecini başlatmaya davet ediyorum."