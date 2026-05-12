Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de 40 riskli yapı yıkıldı | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de "güvenli kent" hedefiyle 40 riskli yapı yıkıldı

        İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi, Muratçeşme Mahallesi'nde 1990 yılında inşa edilen 3 blok, 40 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıları yıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükçekmece'de 40 riskli yapı yıkıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Deprem riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükçekmece Belediyesi, riskli yapıların yıkımını sürdürüyor.

        ANKA'nın haberine göre, belediye, vatandaş ve müteahhit iş birliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Muratçeşme Mahallesi'nde 1990 yılında inşa edilen 3 blok, 40 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıları yıktı.

        Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, riskli yapıların yıkım süreci ve ilçede sürdürülen deprem hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi:

        "Bugün Muratçeşme Mahallesi Alper Sitesi'ndeyiz. Burası 1990 yılında inşa edilmiş. Toplam 3 blok ve 40 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Kat malikleri ve belediyemiz bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bugün de yıkım için buradayız.

        Yıkımdan sonra burada içerisinde kapalı otoparkı olan, yeşil alanları olan 60 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Yine 3 blok üzerinde. Burası 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Ben riskli binalarda oturan vatandaşlarımızı en kısa sürede kentsel dönüşüm sürecini başlatmaya davet ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boynuna ip geçirilerek darp edilmişti: olayın arkasında uyuşturucu ticareti çıktı

        İstanbul Eyüpsultan'da boynuna ip geçirilerek darp edilen taksi şoförü olayının arkasında uyuşturucu ticareti çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü ve şahısların uyuşturucu alışverişi için bir araya geldiklerini, yaşanan anlaşmazlık sonucu taksi şoförünün darp edildiğini belirledi...
        #istanbul haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de