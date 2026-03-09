Büyükçekmece'de kadın emeğine destek: BÜTKOOP

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde üretim yapan kadınların ürünlerinin yer aldığı Büyükçekmece Kadın Tarım Kooperatifi (BÜTKOOP) Kafe ve Restoran'ın açılışı yapıldı.

Zülfü Livaneli Tesisleri'ndeki açılışa Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, BÜTKOOP Başkanı Gülderen Başkan, belediye meclis üyeleri, BÜTKOOP üyeleri ve Büyükçekmeceli kadınlar katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmeceli kadınlar, el emeğini BÜTKOOP çatısı altında bir araya getirerek doğal ve yöresel ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Kadınların el emeğiyle hazırlanan yöresel lezzetlerden doğal ürünlere kadar birçok ürün, tamamen katkısız ve doğal şekilde hazırlanarak satışa sunuluyor. Börek, baklava, kurabiye gibi geleneksel tatlar ve doğal ürünler, hem üretici kadınlara gelir kapısı oluyor hem de vatandaşların sofralarına ulaşıyor.