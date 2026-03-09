Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de kadın emeğine destek: BÜTKOOP | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de kadın emeğini destekleyen BÜTKOOP açıldı

        İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi, ilçede üretici kadınların emeğini ve dayanışmasını güçlendiren yeni bir projeyi hayata geçirdi. Üretim yapan kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı Büyükçekmece Kadın Tarım Kooperatifi (BÜTKOOP) Kafe ve Restoran'ın açılışı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükçekmece'de kadın emeğine destek: BÜTKOOP
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde üretim yapan kadınların ürünlerinin yer aldığı Büyükçekmece Kadın Tarım Kooperatifi (BÜTKOOP) Kafe ve Restoran'ın açılışı yapıldı.

        Zülfü Livaneli Tesisleri'ndeki açılışa Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, BÜTKOOP Başkanı Gülderen Başkan, belediye meclis üyeleri, BÜTKOOP üyeleri ve Büyükçekmeceli kadınlar katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmeceli kadınlar, el emeğini BÜTKOOP çatısı altında bir araya getirerek doğal ve yöresel ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

        Kadınların el emeğiyle hazırlanan yöresel lezzetlerden doğal ürünlere kadar birçok ürün, tamamen katkısız ve doğal şekilde hazırlanarak satışa sunuluyor. Börek, baklava, kurabiye gibi geleneksel tatlar ve doğal ürünler, hem üretici kadınlara gelir kapısı oluyor hem de vatandaşların sofralarına ulaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Elazığ'ın Gezin ilçesinde, bir şahıs, oğlunu yanında bıçaklayan şahsı av tüfeği ile vurarak öldürdü. (İHA)

        #istanbul haberleri
        #Büyükçekmece
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları