Büyükçekmece seçim sonuçları, Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre nasıl? Büyükçekmece belediye başkanlığını kim kazandı? soruları, sahte seçmen kaydı iddiası nedeniyle günlerdir gündemdeydi. Büyükçekmece'de taşıma seçmen iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. İşte 2019 yerel seçimlerinde Büyükçekmece oy oranlarına dair detaylar...

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2019

Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerine göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde CHP'nin oy oranı yüzde 50,34 iken AK Parti'nin oy oranı yüzde 47,45. Resmi olmayan sonuçlara göre Büyükçekmeceyi CHP'nin adayı Hasan Akgün kazandı.