Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde taşıma seçmen iddiaları hakkındaki kararını daha sonra açıklama kararı aldı. Öte yandan polis ekipleri bu sabah Büyükçekmece'de kimlik kontrolü yaptı.

31 Mart yerel seçimin İstanbul sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. YSK dün yaptığı toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verildi. Büyükçekmece'deki durum ise daha sonra karara bağlanmak üzere ertelendi.

POLİSTEN KONTROL

Öte yandan, Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekiplerince, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığı kontrol ediliyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama yada gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

YSK önümüzdeki üç gün içinde siyasi partilerin itirazlarını alacak. Bundan sonraki üç günde karar verme süreci devreye girecek. 13 Nisan'da bu süreç tamamlanacak. Ayrıca her seçimde olduğu gibi bu seçimde olağanüstü itiraz süreci' denen bir seçenek daha bulunuyor. Bu da siyasi partilerin her yerde usulsüzlüklerin olduğu, maddi hatalar yapıldığı gibi olağanüstü tespitte bulunursa, seçim itiraz sürecinin tamamlanmasından ve İstanbul'da ilgili kişi mazbatayı almasında sonra sözkonusu parti İstanbul'da seçimlerin tümden iptaline ilişkin itirazda bulunabiliyor...