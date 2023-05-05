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Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
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Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında mahkemeden karar çıktı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanıklardan Ertuğrul Çelik'e, 2 kez müebbet hapis cezası verdi

Konya'da Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
AA

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada tarafları yeniden dinledi.

"İFTİRAYA UĞRAMANIN NE OLDUĞUNU EN İYİ BEN BİLİRİM"

B&uuml;şra B&uuml;y&uuml;kşen
Büşra Büyükşen

Duruşmada söz verilen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramanın ne olduğunu en iyi ben bilirim. Kimseye iftira atmadım başımı yastığa rahat koyuyorum. Teşhisimden eminim, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM"

Osman B&uuml;y&uuml;kşen
Osman Büyükşen

Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen, "Anne ve babamın mezarlarında rahat uyumları için haklarını önce Allah'a sonra siz mahkeme heyetine emanet ediyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Uğur Büyükşen de sanıklardan şikâyetçi olduklarını beyan etti.

"2 SENEDİR HAKSIZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Abdullah Başdemir
Abdullah Başdemir

Duruşmada söz verilen sanıklardan Başdemir, suçsuz olduğunu savunarak, "Ne kimseyi azmettirdim, ne kimsenin evini araştırdım ya da adam gönderdim. Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim" dedi.

"BİR KEZ OLSUN GÖRMEDİM HİÇBİRİNİ TANIMAM"

Sanık Ertuğrul Çelik de "Ben Büyükşen ailesini bir kez olsun görmedim hiçbirini tanımam. 13 aydır suçsuz yere yatıyorum. Bu olayı yapan cezasız kalmaz elbet gerçek suçlu ortaya çıkacak. İnşallah üzerime bu suçu atanlar benden beter olsun" savunmasında bulundu.

"VİCDANIM SON DERECE RAHAT"

Esra Taş
Esra Taş

Sanık Esra Taş ise savunmasında "Vicdanım son derece rahat, 2 yıldır tutukluyum psikolojim çok bozuldu. Berat ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

MAHKEME HEYETİ KARARIN AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, savunmalar ve beyanlar sonrası verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Ertuğrul Çelik'e, "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası ka verdi.

Diğer sanıklar Abdullah Başdemir ve Esra Taş da "başkasını suça azmettirmekten" ve "kasten adam öldürmek" suçlardan müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırıldı.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya O. hakkında ise delil yetersizliğinden berat kararı verildi.

AV TÜFEĞİ İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

*Fotoğraflar: DHA

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