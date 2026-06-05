İkonik Buz Devri ekibinin maceralarına yeni bir halka ekleyen Buz Devri: Kaynama Noktası'nın (Ice Age: Boiling Point) ilk teaser fragmanı ve afişi yayınlandı. Film 5 Şubat 2027'de yalnızca sinemalarda gösterime girecek.

Buz Devri: Kaynama Noktası'nın yayınlanan ilk tanıtım fragmanında; Manny (Ray Romano), Diego (Denis Leary), Sid (John Leguizamo), Buck (Simon Pegg) ve Ellie'ye (Queen Latifah) meşe palamudu tutkunu Scrat, Crash, Eddie ve Bebek Scrat eşlik ediyor.

Kahramanlarımız, bir yanardağın patlamasıyla kendilerini Kayıp Dünya'nın daha önce hiç keşfedilmemiş köşelerinde bulurken; dinozorlar, lavlar ve türlü tehlikelerle dolu çılgın bir maceraya atılıyor.

Yönetmenliğini John Donkin'in (Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları), yapımcılığını ise Lori Forte'nin (Buz Devri, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma) üstlendiği Buz Devri: Kaynama Noktası, 5 Şubat 2027'de sadece sinemalarda vizyona girecek.