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        Buzdolabı patladı, iki ev yandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde buzdolabının patlaması sonucu iki ev alev aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:36
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        Buzdolabı patladı, iki ev yandı
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        Kastamonu’nun Cide ilçesinde buzdolabının patlaması neticesinde çıkan yangında iki ev yandı.

        Olay, Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        KONTROL ALTINA ALINDI

        İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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