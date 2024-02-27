Buzdolabı patladı, iki ev yandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde buzdolabının patlaması sonucu iki ev alev aldı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde buzdolabının patlaması neticesinde çıkan yangında iki ev yandı.
Olay, Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
KONTROL ALTINA ALINDI
İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.