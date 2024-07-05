Buzdolabının motoru patladı! Çorum'un Alaca ilçesinde Evci köyünde bir evde buzdolabının motoru patladı. Ev sahibi şans eseri o anda evde değildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.07.2024 - 21:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:47 facebook

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