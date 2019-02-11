İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kripto haberleşme sistemi ByLock’u kullananlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 57 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Çorum, Bayburt, Bursa, Karabük, Manisa, İzmir, Trabzon, Afyonkarahisar ve Samsun illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 16'SI GÖZALTINDA

İHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında şu ana kadar İstanbul ilinden 12 şüpheli, il dışından da 4 şüpheli olmak üzere, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.