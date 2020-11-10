Aynı zamanda C vitamini; kataraktın iyileşmesine yardımcı olmakta, kanser tedavisini desteklemekte, felç ve inmeye karşı korumakta, cildin temel elastikliğini korumakta, yaraların iyileşmesine yardımcı olmakta ve astım semptomlarını kontrol altına almaktadır.
C Vitaminin Faydaları Nelerdir?
- İskorbüt Hastalığını Önler: C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan iskorbüt hastalığı, kolajen içeren bağ dokusu, kemik (dişler başta olmak üzere) ve kan damarlarının zayıflamasına neden olmaktadır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini ise, kolajen üretimini desteklemekte ve gerekli olan kolajenin temin edilmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı da C vitamini, iskorbüt hastalığını önlemektedir.
- Nezle Tedavisine Yardımcıdır: Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini; vücudu soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı korumaktadır. C vitamini, vücut tarafından demir mineralinin emilmesine olanak tanımaktadır. Bundan dolayı da vücudun enfeksiyonlara karşı direncini güçlendirmektedir. Ayrıca C vitamini; vücudun virüslere karşı mücadele etmesini de sağlamaktadır.
- Yüksek Tansiyonu Düşürme: Kardiovasküler hastalıkların gelişmesi riskini artıran hipertansiyonu C vitamini yardımıyla düşürmek mümkündür. Özellikle de C vitamini takviyeleri, kan basıncının düşürülmesine yardımcı olmaktadır.
- Doğru Damar Genişlemesi: C vitamini ile tedavi, ateroskleroz (damar tıkanıklığı),konjestif kalp yetmezliği, yüksek kolesterol, anjin pektoris ve yüksek tansiyon durumlarında kan damarlarının doğru şekilde genişlemesi ile sonuçlanmıştır. Sonuçlara göre, C vitamini takviyeleri, kan damarlarının uygun şekilde açılıp genişlemesine yardımcı olmaktadır ve böylece kardiovasküler sağlığı da desteklemektedir.
- Kurşun Zehirlenmesi: Genel olarak çocuklarda görülen bir problem olan kurşun zehirlenmesi Pb ciddi bir sağlık problemidir. Kurşuna maruz kalan çocuklarda, yapılan araştırmaya göre; anormal şekilde bir büyüme, genişleme olduğu görülmüştür. Bunun için C vitamininin en önemli faydası kapsamındaki C vitamini takviyesinin kandaki kurşun miktarının azaltılmasında destekleyici olduğunu söyleyebiliriz. Bu problemi yaşayan çocuklarda zeka gerilemesi, öğrenme ve davranışsal problemler söz konusu olabiliyor. Bu problemlerin önüne geçmek ve tedavinin hızlanması ve desteklenmesi açısından direkt olarak C vitamini alınması gerekiyor. Doktorunuzun da bu anlamda önerisi olacaktır. Çocuğunuzun gerektiği kadar vitamin alması ve yaşayabilecek olduğu problemlerin çözümü için desteklenmesi önemlidir.
- Katarakt Tedavisi: Katarakt, oldukça yaygın bir göz sorunudur. Katarakt göz sorunu geliştiğinde, gözde bulunan mercekte C vitamini seviyesinin azaldığı belirlenmiştir. Vücuda alınan C vitamininin artırılması halinde ise, göz ve göz dokularına kan akışı da artmaktadır. Bundan dolayı C vitamini katarakt tedavisinde etkilidir.
- Kanser Tedavisi: Yapılan araştırmalara göre, taze sebze ve meyve bakımından beslenmek ile kanserin çeşitli türlerinin gelişmesi riskinin azalması arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Aynı çalışmalar, C vitamini tüketiminin
artması halinde ise, akciğer, dudak, ses teli, gırtlak, kolon, rektum, mide ve yemek borusu kanseri riskinin azaldığını belirlemiştir.
- Bağışıklık Destekleyici: C vitaminin bir diğer faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Çünkü C vitamini, beyaz kan damarlarının uyarılmasına ön ayak olmakta ve böylece de vücudun bağışıklık sistemine katkı sağlamaktadır.
- Yaraların İyileşmesinde Destek: C vitamini aynı zamanda yaraların iyileşmesini de kolaylaştırıyor. C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirmesi, beyaz kan damarlarının uyarılması gibi özellikleri vücudun daha sağlıklı ve dirençli olması açısından yeterli oluyor. C vitaminin faydaları arasında en önemlileri kapsamında yer alır. Daha çok çocuklarda doku yenilenmesinin hızlı ve kolay şekilde olması vitaminin etkileri olacaktır.
- Astım Kontrolü: Astımı olan hastaların astım semptomlarını azaltması C vitamini ile desteklenecektir. Vücudun kirliliğe karşı savunucu olması, zararlı etkenlerin büyük ölçüde azaltılması astım kontrolünün C vitamini ile sağlanması mümkün oluyor. Çoğu zaman zararlı etkiler astıma benzer semptomların da görülmesine neden oluyor. Bunun önüne geçilmesi, ancak astım kontrolünün C vitamini ile desteklenmesi ile çok daha kolay şekilde ortadan kaldırılabilir. Aldığınız vitaminlerin düzenli alınması durumunda azaltılması söz konusu olacaktır.
- Ruh Hali: Nörotransmitter üretilmesinde, norepinefrinler gibi kilit bir rol üstlenen C vitamini, önemli beyin işlevlerinin uygun şekilde yürütülmesini sağlayarak, kişinin ruh halinin sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.
- Felç ve inmeye karşı mücadele eder, oluşması riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Diyabet tedavisine destek olur ve yardım eder.
- Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu kalkan olur.
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