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Ankara'da üretilen çadır ve konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor

10 ili vuran depremlerin ardından Ankara'da hummalı bir çadır ve konteyner çalışması yürütülüyor. Devlet-Sanayi iş birliği ile üretilen konteyner ve çadırlar günlük olarak deprem bölgesine gönderiliyor.

Çadır ve konteyner seferberliği
HABERTURK.COM

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölgede arama-kurtarma faaliyetleriyle temel ihtiyaçlar için yardım çalışmaları sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda sanayicilerle deprem bölgeleri arasında kurulan yardım köprüsünün çalışmaları sürerken, afetzedeler için çadır ve konteyner üretmek için kolları sıvayan sanayiciler seferber oldu.

GÜNLÜK ÜRETİM İKİ KAT ARTTI

Talepleri karşılamak için kapasitelerini artıran sanayiciler 24 saat mesai sistemine geçti. Hummalı çalışmaların devam ettiği yerlerden biri de Ankara Başkent OSB oldu. Bölgeye çadır ve konteyner göndermek kapasitesini artıran firmalardan Paysa Prefabrik de, hem çadır, hem de konteyner üretimi için kollarını sıvayarak günlük üretimini iki kat arttırdı.

“YOĞUN TALEP ALIYORUZ”

Tüm çalışanlarıyla birlikte aralıksız mesai yaptıklarını kaydeden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Yalçınkaya, “Depremin haberini alır almaz biz zaten hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Hem çadır üretiminde hem konteynır üretiminde. Şu anda da yoğun şekilde iki üründen çok ciddi talepler alıyoruz. Hem devletin, hem de yardımseverlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda mesai arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Depremler olunca bütün ekip arkadaşlarımızı tekrar fabrikaya davet ettik, getirdik, sürekli ekibimizi artırmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiriyoruz” dedi.

“İZOLASYONLU, SOBA KURULABİLİYOR”

Yalçınkaya, AFAD ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti. Ankara’daki AFAD kriz ve koordinasyon merkezini ziyaret ettiğini anlatan Yalçınkaya, “Biz şu anda sadece 4x6 ebatlarında deprem çadırı üretiyoruz. Bu çadırlar izolasyonlu, soba kurulabilen, soba bacası olan, bir ailenin içerisinde rahatça yaşayabileceği çadırlar. Bunları hiç bekletmeden tamamlandıkça peyderpey bölgelere gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

"TESİS 24 SAAT ÇALIŞIYOR"

Günlük olarak en az 1 tır çadır sevkiyatı yaptıklarını belirten Yalçınkaya, “Bu tesis 24 saat çalışıyor. Bu deprem sürecinde bir üretici olarak devletimizin, milletimizin, özel sektörün hizmetindeyiz. Onlara mümkün olduğu kadar hızlı, zamanında hizmet vermek istiyoruz. Elimizden geldiğince burada daha hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Tedarikçilerimiz de genelde bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

HATAY’A 1000 KONTEYNER

Depremlerin meydana geldiği ilk anlardan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sanayiciler, bu süreçte depremzedelere yardımcı olmak için her türlü dayanışmayı gösteriyor. Sanayicilerin oluşturduğu yardım koridorunda, önem sırasına göre malzeme ve ekipmanlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. Bölgedeki en önemli ihtiyaçların başında gelen barınmayı çözmek için de çalışmalar sürüyor. Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ile Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay OSB yanında 1000 konteynerlik, konteyner kent kurma kararı aldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde konteyner yaşam merkezi kurulması çalışmaları da sürüyor.

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