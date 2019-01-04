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'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla tanınan Çağatay Akman, adından söz ettirmeye devam ediyor. Akman, 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' isimli bir kitap çıkardı. 20 yaşındaki şarkıcı hayatını anlattığı kitabını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşınca alay konusu oldu. Akman, takipçilerinin desteğinin yanı sıra birçok eleştiri de aldı.