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Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağatay Ulusoy'un Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi olduğu yönüyle iddialar öne sürüldü. Peki, Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

26.11.2018 - 16:49 | Güncelleme:

Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları bugün çokça araştırılmaya başlandı sebebi ise Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi olduğu yönde. Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birliktelik yaşarken, Acun Ilıcalı'nın da Defne Samyeli'nin kızı Deren ile yakınlaştığı, hatta Deren'e Londra'dan ev bile aldığı öne sürüldü. Peki, Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, haftada iki kez Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk dersi almaktadır.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır. Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur. Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur. Bu dizide birkaç bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılmıştır.

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013 yılının Eylül ayında Star TV'de yayınlanmış olan ünlü Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynayarak ününü arttırmıştır. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmiştir. En son Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde rol almıştır. 2016'da Colin's markasının reklam yüzü olan Ulusoy Bize Uyar adlı reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer almıştır. Yapımcılığı Ay Yapım'ın yaptığı, Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinde Sarp Yılmaz karakterini canlandırmaktadır. Şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan ilk türk dizisi "The Protector" dizisinde oynayacağı Hakan rolüne hazırlanmaktadır.

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