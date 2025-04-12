Çağdaş Atan: 3 hafta önce bir isyan başlatmıştık

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Yaptığımız analizde, gösterdiğimiz opsiyonlar, çalıştığımız taktikleri bunların çoğunu yaptı oyuncularımız." dedi.

"3 HAFTA ÖNCE BİR İSYAN BAŞLATMIŞTIK"

Açıklamalarına devam eden Atan, "Bence maçın 90 dakikalık kısmının 70-75 dakikasını en iyi şekilde oynadık. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzama yakın oynadılar. Bizim haftalarımız demiştim. Biz aslında buraya gecikmeli geldik. Avrupa maçları, sakatlar, transferler... Şu anda bir düzenin içerisine girdik ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bundan sonra önümüze galibiyetlerle devam etmek istiyoruz. Çok büyük bir adım attık. Bunu anlamlandırmak için önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. 3 hafta önce bir isyan başlatmıştık. Oyuncularım bunu sahada gösterdi, arkasında duruyorlar bu isyanın. Bunu devam etmeliyiz. 8 maçımız var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu Başakşehir'in rutini. Böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.