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Çağdaş Atan: Çok basit goller yiyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Adana Demirspor maçının ardından, “Oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Yediğimiz goller hariç sahada çok güzel bir görüntü verdik. Çok basit goller yiyoruz. Bunun çözümü belli. Ne olması gerektiği belli. Bununla ilgili sezon sonunda da planımız hazır ama bazı şeylerin hayata geçmesi gerekiyor” dedi

Çağdaş Atan: Çok basit goller yiyoruz
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, deplasmanda Adana Demirspor’a 5-3 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahada çok iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Bugün maçtan önce de bayram tadında çok güzel futbol gibi futbol, maç gibi bir maç olacağını söylemiştim. İlk yarı ve ikinci yarı da söylediklerimde yanılmadık. Adana Demirspor gerçekten çok kaliteli bir takım. Çok kaliteli bir teknik ekibe sahip. Sahalarında çok ateşli, takımını çok iyi destekleyen bir taraftar grubuna sahip. Ama biz bugün sahada gerçekten çok iyi bir planla yer aldık. Topla özellikle istediğimiz hemen hemen her şeyi çok rahat bir şekilde yapabildik. Çok güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Ama maalesef çok kötü goller yedik. Sebebimiz belli, çözümü de belli. Bizim şu anda çok eksiğimiz var. Bugün savunma dörtlümüzde, dört oyuncu da orijinal olmayan pozisyonlarında oynadılar. Ancak oyuncularıma böyle oynadıktan sonra kaybetmenin hiç problemi olmadığını söyledim” ifadelerini kullandı.

''LİGİ BİTİREBİLDİĞİMİZ KADAR YUKARI DA BİTİRMEK İSTİYORUZ''

Gelecek sezonun planlamasını da şimdiden yaptıklarını belirten Atan, “Adana Demirspor sahasında namağlup bir ekip. Futbol oynuyor ama biz bugün sahada tamamen oyunu kontrol eden ekiptik. Buraya kadar gelen Kayserispor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Yediğimiz goller hariç sahada çok güzel bir görüntü verdik. Çok basit goller yiyoruz. Bunun çözümü belli. Ne olması gerektiği belli. Bununla ilgili sezon sonunda da planımız hazır ama bazı şeylerin hayata geçmesi gerekiyor. Transferimizin açılması gerekiyor. Kayserispor'un daha uygun bütçelere, daha uygun bütçede oyunculara ihtiyacı var. Kalitemize güveniyoruz. Kalan 5 maçı da çok iyi bir şekilde tamamlayıp ligi bitirebildiğimiz kadar yukarı da bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

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